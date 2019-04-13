При призначенні Кузьміна главою Держархбудінспекції не був врахований конфлікт інтересів, - ДОКУМЕНТ

У Кузьміна може виникнути приватний інтерес в сфері, де він виконує свої службові повноваження при прийнятті або неприйнятті рішень

Одеський департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції звернувся до Національного агентства щодо запобігання корупції з приводу можливого конфлікту інтересів у призначеного 27 березня 2019 року головою інспекції Сергія Кузьміна.

Як йдеться у зверненні одеського департаменту, до призначення головою Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кузьмін займав ряд керівних посад. В тому числі, він був директором ДП "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи" (ДП "Держбудекспертиза"). Згідно законодавства ДП "Держбудекспертиза" проводить експертну оцінку об'єктів будівництва і перевіряє присвоєння класу наслідків будівництва. У той же час, глава Держархбудінспекції керує діяльністю цієї організації в сфері державного архітектурно-будівельного контролю, інформує "Цензор.НЕТ".

Діяльність Держархбудінспекції та ДП "Держбудекспертизі" максимально наближені і пов'язані. У Кузьміна може виникнути приватний інтерес в сфері, де він виконує свої службові повноваження при прийнятті або неприйнятті рішень.

Потенційний конфлікт інтересів С.Кузьмін існує під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю підлеглого йому органу щодо дотримання експертними організаціями вимог закону в містобудівної діяльності, будівельних норм і стандартів при виконанні підготовчих та будівельних робіт.

Відповідно до закону, держслужбовець повинен уникати конфлікту інтересів, а також повідомляти про те, що така ситуація виникла.

Тому Одеський департамент Держархбудінспекції звернувся в НАПК з питанням - чи повідомляв Кузьмін агентство про існуючий конфлікт інтересів і чи пояснили йому в НАПК порядок його дій.