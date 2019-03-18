При стрільбі у трамваї Утрехта загинули троє людей. Поліція показала фото стрільця, - ОНОВЛЕНО

На місці стрілянини знаходиться антитерористична поліція, яка кваліфікувала інцидент як терористичний акт

В результаті стрілянини в трамваї у місті Утрехт (Нідерланди) біля транспортної розв'язки 24 Октоберплейн загинуло троє осіб.

Поліція біля трамвая накрила тіло, підтвердив репортер голландської національної телекомпанії NOS.

На місці стрілянини знаходиться антитерористична поліція, яка кваліфікувала інцидент як терористичний акт, повідомляє BBC.

В Університетському медичному центрі міста відкрили спецвідділення для надання допомоги постраждалим. В Утрехті на деякий час закрили всі мечеті.

Один з очевидців заявив, що стрілянину влаштував чоловік, який "почав хаотично стріляти". Він також додав, що стрілець був один, без спільників.

Ще один свідок розповів голландській телекомпанії NOS, що бачив поранену жінку. "Я допоміг їй дійти до моєї машини. Коли прибула поліція, вона була непритомна", - сказав він.

Поки що невідома точна кількість поранених. Всі вони госпіталізовані.

Поліція показала фото ймовірного стрільця, яке було знято камерою відеоспостереження. За даними поліції, стрільцем є 37-річний громадянин Туреччини Гекман Таніс.



Фото: twitter.com/PolitieUtrecht

За даними NOS, спецзагін поліції вже затримав стрільця. Деякі ЗМІ публікують фото з місця затримання зловмисника.

Оновлення. Число загиблих збільшилося до трьох осіб. Дев'ять осіб зазнали поранення, повідомляє Reuters з посиланням на мера міста.

Нагадаємо, стрілянина у трамваї Ухтера сталася 18 березня о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом).