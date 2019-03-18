Стрілянина в Нідерландах: невідомий відкрив вогонь у трамваї, - ОНОВЛЕНО

Чоловік відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті, в центральній частині Нідерландів.

На місце події прибули співробітники антитерористичного підрозділу поліції Нідерландів, повідомила газета De Telegraaf.

Утрехтський транспортний орган повідомив про призупинення курсування трамваїв у місті.



Фото: twitter.com/hollywoodcurry



Фото: twitter.com/hollywoodcurry

Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Стрілянина сталася близько 10:45 за місцевим часом. Наразі правоохоронці оточили місце події, інформує BBC.

"У трамваї було зроблено кілька пострілів, кілька людей отримали поранення. Арешти не проводилися", – заявив представник поліції, повідомляє Reuters.

Очевидець сказав у ефірі місцевої телекомпанії, що бачив жінку, яка лежала на землі. Кілька людей втекли з місця події.

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За даними видання AD, стрілянину вели кілька людей, які зникли з місця події.

Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте заявив, що уряд проводить екстрене засідання.

14:59

В результаті стрілянини одна людина загинула і кілька людей отримали поранення, повідомили в міській поліції, повідомляє BBC.

Злочинцеві вдалося втекти. За непідтвердженими даними, він поїхав з місця злочину на машині. Рівень терористичної загрози в Утрехті оголошений максимальним до 18:00 вечора.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.