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"Прямий" більше за інших порушив виборче законодавство в ефірі

"Під час моніторингу також була зафіксована очевидна підтримка окремих кандидатів деякими ЗМІ і незбалансованість під час висвітлення коментарів всіх кандидатів на пост Президента України щодо подій, пов'язаних з виборами
На засіданні 12 квітня робоча група Нацради з телебачення і радіомовлення з нагляду за дотриманням ЗМІ виборчого законодавства, розглянула результати моніторингу, проведеного в березні.
"Прямий" більше за інших порушив виборче законодавство в ефірі Фото: nrada.gov.ua

Виявлені порушення традиційно стосувалися оприлюднення результатів опитування громадської думки. Найбільше недотримань вимог частини другої статті 566 Закону "Про вибори Президента України" було у телеканалу "Прямий" - 12 випадків, а також у каналу "ZIK" - 5 випадків. Зокрема, телеканали порушували виборче законодавство, транслюючи неповну інформацію про соцопитуваннях, замовні матеріали під виглядом інформаційних, а також нерівномірно надаючи ефірний час для кандидатів, повідомляється на сайті Нацради.

Також схожі порушення були помічені в ефірі таких телеканалів: "4 канал", NewsOne та "UA: Перший DIGITAL" (по 2), "Максі-ТВ" і "1+1" (1 випадок).

Водночас наголошується, що телеканал ZIK виправив свої помилки і зараз є єдиним телемовником, який зазначає, як цього вимагає закон, що інтерактивні опитування в студії не є репрезентативними.

Розміщення агітаційних матеріалів у випусках новин та інформаційних передачах було зафіксовано в ефірі телеканалів "Інтер", "Україна", ICTV, "5 канал", "Прямий" і "ОБОЗ tv".

"Під час моніторингу також була зафіксована очевидна підтримка окремих кандидатів деякими ЗМІ і незбалансованість під час висвітлення коментарів всіх кандидатів на пост Президента України щодо подій, пов'язаних з виборами. До прикладу, на "Інтері" передачі про Ю. Бойка зафіксовані загальним хронометражем більш ніж одна година; на телеканалі "Україна" 44 хв. були присвячені О. Вілкулу та 41 хв. - О. Ляшку", - йдеться в повідомленні.

"На "5 каналі" з 13 по 19 березня були зафіксовані матеріали з виключно позитивною оцінкою діяльності Петра Порошенка, при тому, що на каналі розподіл ефірного часу для висвітлення діяльності кандидатів був непропорційним", - повідомили в Нацраді.

Нагадаємо, що моніторинг Нацради зафіксував численні порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень.

 
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15 04 2019 20:16
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