Прибрати танкер Delfi: підряднику дали термін до Дня Незалежності

"Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже таким собі тимчасовим "символом" на одеському пляжі".

Фото: з вільних джерел

Новий підрядник компанія "Краншип" повинна відігнати танкер Delfi з одеського пляжу "Дельфін" протягом двох тижнів - до Дня Незалежності України. Джерело: заява міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку передає "Інтерфакс-Україна", зазначає "Українська правда". Пряма мова: "Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже таким собі тимчасовим "символом" на одеському пляжі". Нагадаємо, що в Одесі біля затопленого танкера "Делфі" знайшли загиблого дельфіна

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