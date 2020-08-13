CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже таким собі тимчасовим "символом" на одеському пляжі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прибрати танкер Delfi: підряднику дали термін до Дня Незалежності
Фото: з вільних джерел
Новий підрядник компанія "Краншип" повинна відігнати танкер Delfi з одеського пляжу "Дельфін" протягом двох тижнів - до Дня Незалежності України.
Джерело: заява міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку передає "Інтерфакс-Україна", зазначає "Українська правда".
Пряма мова: "Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже таким собі тимчасовим "символом" на одеському пляжі".
Нагадаємо, що в Одесі біля затопленого танкера "Делфі" знайшли загиблого дельфіна
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