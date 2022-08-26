Прибуток НПЗ від виробництва бензину падає по всьому світу

Прибуток американських та азійських НПЗ від переробки нафти на бензин знизився до 8-ми та 18-місячних мінімумів відповідно.

Про це повідомляє Bloomberg, передає спеціалізоване видання Enkorr.

Падіння прибутку азіатських НПЗ від переробки нафти на бензин різко знизилсь на тлі сезонного спаду попиту на автомобільне пальне. Зокрема у Сінгапурі в середу цей показник опускався до мінімального значення за останні 18 місяців.

Однак прибуток прибуток азіатських НПЗ від переробки нафти на дизель зростає, але цей чинник лише частково компенсує сезонне зниження попиту на бензин.

У четвер, 25 серпня, котирування дизеля на Nymex вперше за два місяці закрили сесію вище за 4 дол за галон на тлі сезонного скорочення запасів.

Подібна ситуація спостерігається і в Сполучених Штатах, де різниця між біржовими цінами на бензин і нафту WTI скоротилася приблизно до 16 дол за барель, що є мінімальним значенням із січня.

Ця ситуація багато в чому пояснюється зростанням запасів бензину в Нью-Йорку.

"Такі ж тенденції спостерігаються і в Європі. Все це може обмежити попит на нафту і потенціал зростання її котирувань", – додало агентство.

Раніше повідомлялось, що ExxonMobil вперше йде в український імпорт.