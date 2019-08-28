Причиною обвалу будинку в Дрогобичі міг бути не вибух газу, - ДСНС
"Від початку руйнування цієї будівлі була підозра, що стався вибух газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - сказав на брифінгу заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового житлового будинку. За попередньою версією, причиною обвалу став вибух газу. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху і з'ясовує обставини події.
Наразі відомо про двох загиблих та сімох госпіталізованих. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також дві жінки віком 39 та 41 рік. віком 39 та 41 рік. Двоє постраждалих, з них 1 дитина, перебувають у важкому стані.
Інформація щодо кількості постраждалих може з часом змінитися, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають.
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