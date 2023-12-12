Причиною збою в "Київстарі" стала хакерська атака

Компанія стверджує, що персональні дані користувачів не скомпроментовані.

Причиною збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака.

Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не були скомпроментовані.

Про це йдеться у дописі компанії у X(twitter).

"Київстар" запевнив, що надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися нашими сервісами. Для розслідування атаки залучили правоохоронців та спеціальні державні служби.

"Станом на зараз, відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу.