Причини втрати F-16: слідство відкидає версію про дружній вогонь Patriot – NYT

За словами аналітиків, причиною авіатрощі могли бути уламки збитої ракети.

Дружній вогонь з системи ППО Patriot, ймовірно, не був причиною втрати Україною винищувача F-16. Наразі американські та українські слідчі розглядають різні причини трагедії.

Про це повідомляє NYT з посиланням на військових чиновників у США.

Видання наводить слова українських військових аналітиків, які кажуть, що поки що занадто рано говорити про причини катастрофи винищувача. Проте вони підкреслили, що західні системи ППО та літаки F-16 ще ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як під час найбільшої російської атаки 26 серпня.

"До втрати F-16 могло призвести багато речей, у тому числі технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні фактори", — заявив Анатолій Храпчинський, колишній офіцер Повітряних сил України.

За його словами, не виключено, що уламки знищеної ракети могли влучити у життєво важливу частину літака.

Нагадаємо, 26 серпня загинув 31-річний пілот Олексій Месь, який був одним з перших українських льотчиків, що опанували F-16. Трагедія стала першим випадком, коли Україна втратила західний винищувач. Наразі слідство зʼясовує її причини.

За словами народної депутатки Марʼяни Безуглої, причиною авіатрощі F-16 став так званий "дружній вогонь" через дискоординацію між підрозділами. Мовляв, літак збила ракета комплексу ППО Patriot. Тодішній командувач Повітряних сил Микола Олещук відповів на це, звинувативши народну обраницю у дискредитації не лише його та ПС, але й США, які є основним українським партнером.