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прігожин хоче зменшити присутність "вагнерівців" в Україні – Bloomberg

23 березня 2023, 15:05
прігожин хоче зменшити присутність
Засновник ПВК "вагнер" євгєній прігожин готується забрати своїх найманців з Україні.

При цьому він може перекинути ПВК до Африки. 

Про це повідомляє Bloomberg.

"прігожин, якого безпековий і політичний істеблішмент росії розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в'язницях, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили постачання", – йдеться в матеріалі.

Як зазначає видання, останніми тижнями прігожин публічно скаржився, що "вагнерівцям" не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, а також визнав, що його ПВК доведеться перезавантажитися і зменшити масштаби після завершення битви за Бахмут.

Джерела Bloomberg вважають, що операції в Африці, ймовірно, привернуть увагу прігожина в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

Американське ЗМІ повідомляє, що вже з′явилися оголошення про набір найманців до ПВК "вагнер" на 6 місяців для відправлення в Україну і на 9-14 місяців – в Африку. При цьому уточнюється, що ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані в резерв.

Днями в ISW писали, що прігожин просить зсрф зберегти сили, лякаючи контрнаступом ЗСУ у квітні.

АфрикаУкраїнаПригожинвагнер

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