Пригожин просить ЗС рф зберегти сили, лякаючи контрнаступом ЗСУ у квітні — ISW

пригожин може намагатися створити інформаційні умови, щоби пояснити кульмінацію діяльності "вагнерівців" навколо Бахмута.

Засновник російської приватної військової компанії "вагнер" Євген пригожин анонсував масштабний контрнаступ Сил оборони України вже у квітні, закликаючи зберегти військові сили рф, і тим самим виправдовуючи нездатність досягти цілей у Бахмуті.

Таких висновків дійшли експерти Інституту вивчення війни, передає ISW.

На думку аналітиків, пригожин може намагатися створити інформаційні умови, щоби пояснити кульмінацію діяльності "вагнерівців" навколо Бахмута.

В інтерв'ю, опублікованому виданням бізнесмена "РИА ФАН" 17 березня, він стверджував, що ЗСУ готуються до контрнаступу по п'яти окремих напрямках: в районі Кремінної, Бахмута, у бік Донецька, в Запорізькій області, а також нібито в російській Бєлгородській області.

Пригожин заявив, що українські сили почнуть ці операції, починаючи з середини квітня, і закликав російські війська підготуватися до цих контрнаступів, зберігши боєприпаси та техніку.

Засновник ПВК "вагнера" описав українські сили як такі, що мають достатню бойову силу, щоб почати масований контрнаступ на всьому театрі воєнних дій, щоб виправдати нездатність "вагнерівців" завершити охоплення або оточення Бахмута, йдеться в публікації.

пригожин заявив, що ЗСУ готуються завдати контрудару по флангах "вагнера" в районі Бахмута і що його найманці готуються до цих контратак.

ISW раніше оцінила, що бойовики "вагнера", ймовірно, проводять "авантюристичні атаки" на населені пункти, які легше захопити на північ і північний захід від Бахмуту, оскільки їхня здатність досягати тактичних успіхів у самому Бахмуті зменшується, і пригожин, ймовірно, намагається подати ці дії як охорону флангів у рамках підготовки до наступу.

пригожин також заявив, що в Бахмуті дислоковано щонайменше 19 тисяч осіб особового складу військ ЗСУ, що, ймовірно, є спробою виправдати відсутність прогресу "вагнера" у місті, пишуть експерти.

Також розповідь пригожина можна розцінювати як визнання, що загальний російський наступ в Україні наближається до кульмінації з огляду на його заклик до ЗС рф зберегти ресурси для контрнаступів ЗСУ.

пригожин, можливо, "передбачив" український контрнаступ по п'ятьох напрямках, щоб посилити актуальність його закликів до російських сил зберегти боєприпаси та обладнання, а також через побоювання, що повсюдна нестача боєприпасів та обладнання обмежує здатність "вагнерівців" і ЗС рф вести наступальні операції в Україні, йдеться у звіті експертів.

Опис пригожиним неминучих українських контрнаступів також має на увазі, що, на його думку, війська рф скоро поступляться ініціативою Україні та будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати застопорені або безуспішні наступи в районі Кремінної, Бахмуту, Авдіївки чи Вугледара.

Раніше повідомлялось, що ПВК "вагнера" вербує найманців у школах та дитячих спортклубах