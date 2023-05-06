Пригожин передасть позиції своїх бійців у Бахмуті кадирівцям

"Вагнерівці" збираються провністю вийти з Бахмута до 10 травня.

Ватажок ПВК "Вагнера"Євген Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

"Я дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився, маючи, найімовірніше, можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси, стати в Бахмуті на наші позиції. Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передавання позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", - заявив Пригожин.

Ватажок "вагнерівців" додав, що у Бахмуті нібито залишилося "трохи більше двох квадратних кілометрів".

Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнер" оголосила, що через нестачу боєприпасів 10 травня вона виходить з міста Бахмут Донецької області і передає позиції російським кадровим підрозділам.