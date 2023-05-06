Матеріали:
Теми:

Пригожин передасть позиції своїх бійців у Бахмуті кадирівцям

06 травня 2023, 16:47
Пригожин передасть позиції своїх бійців у Бахмуті кадирівцям
prygozhin vagner end пригожин вагнер кінець
"Вагнерівці" збираються провністю вийти з Бахмута до 10 травня.

Ватажок ПВК "Вагнера"Євген Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

"Я дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився, маючи, найімовірніше, можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси, стати в Бахмуті на наші позиції. Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передавання позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут", - заявив Пригожин.

Ватажок "вагнерівців" додав, що у Бахмуті нібито залишилося "трохи більше двох квадратних кілометрів".

Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнер" оголосила, що через нестачу боєприпасів 10 травня вона виходить з міста Бахмут Донецької області і передає позиції російським кадровим підрозділам.

БахмутПригожинКадироввійна в Україніросія окупантивагнерівці

Останні матеріали

путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила
Політика
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила "Кінжал", це означає, що можна збивати і оснащені ядерними боєголовками ракети – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2023, 15:47
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Політика
Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 17:02
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Політика
Пацифізм – це прояв фашизму. Курйозна пісня американських консерваторів проти захисту України – Брет Стівенс
Переклад iPress – 05 травня 2023, 13:07
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Політика
Захід може посилити повітряні сили України без надання західних винищувачів. Але чому це нікому не приходить в голову? – Том Купер
Переклад iPress – 05 травня 2023, 09:02
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Cуспільство
Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак
Переклад iPress – 04 травня 2023, 17:07
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється