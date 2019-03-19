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Прихильники Гуайдо захопили три венесуельські дипустанови у США

Веккіо заявив, що опозиція планує "найближчими днями" взяти під контроль і посольство Венесуели у Вашингтоні
Прихильники лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо взяли під контроль три дипломатичні об’єкти своєї країни у Сполучених Штатах.
Прихильники Гуайдо захопили три венесуельські дипустанови у США Фото: Reuters

За словами посла Карлоса Веккіо, йдеться про дві будівлі, що належать міністерству оборони Венесуели у Вашингтоні, і консульська установу в Нью-Йорку. Веккіо заявив, що опозиція планує "найближчими днями" взяти під контроль і посольство Венесуели у Вашингтоні, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми повертаємо і захищаємо активи венесуельського народу, щоб не дати режиму узурпатора продовжити красти і нищити його, як це було останні 20 років", – сказав Веккіо.

Хорхе Арреаза, міністр закордонних справ Венесуели в уряді Ніколаса Мадуро, назвав події "насильницькою і незаконною окупацією". У Мадуро назвали цю акцію "надзвичайно серйозним порушенням міжнародних зобов’язань уряду США".

Представник Держдепартаменту США підтвердив, що адміністрація США підтримала цей крок.

Нагадаємо, що  всі дипломати США виїхали з Венесуели, останні американські дипломати залишили країну - 14 березня.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

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19 03 2019 09:57
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