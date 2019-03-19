Прихильники Гуайдо захопили три венесуельські дипустанови у США
За словами посла Карлоса Веккіо, йдеться про дві будівлі, що належать міністерству оборони Венесуели у Вашингтоні, і консульська установу в Нью-Йорку. Веккіо заявив, що опозиція планує "найближчими днями" взяти під контроль і посольство Венесуели у Вашингтоні, повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми повертаємо і захищаємо активи венесуельського народу, щоб не дати режиму узурпатора продовжити красти і нищити його, як це було останні 20 років", – сказав Веккіо.
Хорхе Арреаза, міністр закордонних справ Венесуели в уряді Ніколаса Мадуро, назвав події "насильницькою і незаконною окупацією". У Мадуро назвали цю акцію "надзвичайно серйозним порушенням міжнародних зобов’язань уряду США".
Представник Держдепартаменту США підтвердив, що адміністрація США підтримала цей крок.
Нагадаємо, що всі дипломати США виїхали з Венесуели, останні американські дипломати залишили країну - 14 березня.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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