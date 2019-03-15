Всі дипломати США виїхали з Венесуели

Раніше режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном

Останні американські дипломати залишили Венесуелу в четвер, 14 березня.

"Тепер американські дипломати виконуватимуть цю місію з інших місць, де вони продовжать допомагати гуманітарною допомогою венесуельському народу та підтримувати демократичних діячів, які сміливо протистоять тиранії", - повідомив держсекретар США Майк Помпео, інформує "Укрінформ".

Всіх американських дипломатів вивезли з Венесуели цивільним чартерним літаком, уточнив він.

Нагадаємо, 6 березня у Венесуелі силовики затримали американського журналіста. Він висвітлював повернення до країни лідера опозиції, тимчасового президента країни Хуана Гуайдо, якого в аеропорту зустрічали тисячі людей.