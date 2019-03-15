Всі дипломати США виїхали з Венесуели
"Тепер американські дипломати виконуватимуть цю місію з інших місць, де вони продовжать допомагати гуманітарною допомогою венесуельському народу та підтримувати демократичних діячів, які сміливо протистоять тиранії", - повідомив держсекретар США Майк Помпео, інформує "Укрінформ".
Всіх американських дипломатів вивезли з Венесуели цивільним чартерним літаком, уточнив він.
Нагадаємо, 6 березня у Венесуелі силовики затримали американського журналіста. Він висвітлював повернення до країни лідера опозиції, тимчасового президента країни Хуана Гуайдо, якого в аеропорту зустрічали тисячі людей.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
У Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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