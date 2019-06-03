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У Венесуелі силовики затримали американського журналіста

"Бути журналістом — це не злочин. Ми вимагаємо негайного звільнення журналіста цілим і неушкодженим"
У столиці Венесуели Каракасі силовики затримали американського репортера Коді Уеддла. Держдепартамент США вимагає негайного звільнення журналіста.
У Венесуелі силовики затримали американського журналіста Фото:Twitter

Уеддл, який є уродженцем Вірджинії, з 2014 року як незалежний журналіст проживає в Каракасі. На цьому тижні він зокрема висвітлював повернення до країни лідера опозиції, тимчасового президента країни Хуана Гуайдо, якого в аеропорту зустрічали тисячі людей, повідомляє "Громадське".

Як повідомили у Венесуельському союзі журналістів, американського репортера затримали зранку 6 березня під час рейду силовиків до його помешкання. Правоохоронці також затримали колегу Уеддла Карлоса Камаччо і вилучили їхнє обладнання.

У Держдепі США заявили, що знають про цей інцидент і глибоко занепокоєні.

"Бути журналістом — це не злочин. Ми вимагаємо негайного звільнення журналіста цілим і неушкодженим", — написала в Twitter помічниця держсекретаря Кімберлі Брейєр.

Нагадаємо, що лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести у суботу, 9 березня.

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06 03 2019 22:41
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