НОВИНИЛідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести у суботу, 9 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гуайдо закликає венесуельців вийти на протести у суботу
"Режим має розуміти, диктатура має розуміти, що ми сильніші, ніж будь-коли"
Фото:АР
"Режим має розуміти, диктатура має розуміти, що ми сильніші, ніж будь-коли. Ми продовжимо протести, продовжимо мобілізацію", - заявив Гуайдо, повідомляє АР.
Він також анонсував зустріч із профспілками працівників державного сектора у вівторок, 5 березня.
Додамо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повернувся додому, щоб очолити нові протести проти президента Ніколаса Мадуро, який погрожував йому арештом.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
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05 03 2019 09:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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