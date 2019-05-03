Гуайдо закликає венесуельців вийти на протести у суботу "Режим має розуміти, диктатура має розуміти, що ми сильніші, ніж будь-коли"

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести у суботу, 9 березня.

Фото:АР

"Режим має розуміти, диктатура має розуміти, що ми сильніші, ніж будь-коли. Ми продовжимо протести, продовжимо мобілізацію", - заявив Гуайдо, повідомляє АР. Він також анонсував зустріч із профспілками працівників державного сектора у вівторок, 5 березня. Додамо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повернувся додому, щоб очолити нові протести проти президента Ніколаса Мадуро, який погрожував йому арештом. Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.

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