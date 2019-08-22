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Прихильники легалізації зброї зібрали 25 тисяч підписів під петицією до Зеленського

Президента просять ініціювати ухвалення закону "Про зброю"
Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист зі зброєю зібрала 25 тисяч підписів.
Прихильники легалізації зброї зібрали 25 тисяч підписів під петицією до Зеленського Фото: reuters.com

Петицію подано 22 серпня від імені голови наглядової ради Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Георгія Учайкіна, повідомляє LB.ua.

Прихильники легалізації зброї заявили, що Конституція гарантує право громадян на захист, "у тому числі із застосуванням зброї". Тому вони просять Зеленського ініціювати розгляд у парламенті законопроєкту про регулювання обігу зброї серед цивільного населення.

"Володіння цивільною зброєю, зокрема короткоствольною для самозахисту, має бути врешті врегульовано відповідним сучасним законом України "Про зброю", який встановить однакові для всіх чіткі, але в той самий час жорсткі правила", - йдеться в петиції.

Нагадаємо, що генпрокурор України Юрій Луценко вважає за необхідне суворо карати за використання нелегально придбаної зброї, але водночас висловлюється за легалізацію дозволеної.

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