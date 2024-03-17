Приїду в Україну з конкретними пропозиціями і рішеннями – Макрон

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що обов'язково здійснить візит в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Європейська правда.

Французький лідера сказав, що його візит відбудеться, коли будуть готові конкретні пропозиції і конкретні рішення.

"Абсолютно щиру вам скажу – я обов’язково приїду. В мене є правило: щоб мій візит був якомога кориснішим для України...Я приїду в Україну з конкретними пропозиціями, конкретними рішеннями", - додаввін.

За словами Макрона, його візит означатиме сильний посил і нові напрями у співпраці.

Тиждень тому Макрон втретє відклав візит до України.

Але в в Єлисейському палаці говорять про те, що візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну має відбутися найближчими тижнями.