Приємно, коли країною керує сильна людина – Трамп Орбану
21 січня 2024, 17:49
Фото: Great again
Експрезидент США Дональд Трамп зробив похвальну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Про це Трамп сказав під час мітингу в Манчестері, передає Європейська правда.
Колишній президент назвав угорського прем’єра "великою людиною" і "великим лідером в Європі".
"Деякі люди не люблять його, тому що він занадто сильний. Добре мати сильну людину на чолі країни", – заявив Дональд Трамп.
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