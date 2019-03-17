Приїзд українського лікаря не змінив умови утримання політв'язня Гриба, - батько
Утримання в СІЗО для людини з портальною гіпертензією є протипоказанням, інформує "Громадське".
Він також розповів, що Павло погано почувається — "нудота, болі в частині живота". Та нагадав, що на останньому засіданні, 15 березня, політв'язню знову викликали швидку.
За словами батька, суд не зважає на скарги Павла та його адвокатки Марини Дубровіної.
Він вказав, що мати Павла майже постійно перебуває в російському Ростові-на-Дону — "більше в Ростові, ніж в Україні".
На виправдувальний вирок суду батько не сподівається.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.
Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.
Також, Україна повідомила партнерам із ЄС про критичний стан здоров’я політв’язня Павла Гриба.
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