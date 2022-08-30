Прикордонні школи переводять на дистанційне навчання

У прикордонних школах Рівненщини, Чернігівщини та Сумщини з 1 вересня буде лише онлайн-навчання.

Про це повідомив голова Рівненська ОДА Віталій Коваль в та Чернігівська ОДА В'ячеслав Чаус у та голова Сумської ОВА Дмитро Живицький на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ", пише УП.

"Затверджено чіткий перелік навчальних закладів, які знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону. Такі навчальні заклади не можуть працювати очно", — заявив Чаус.

Голова Рівненської ОВА повідомив, що онлайн-навчання запровадять в окремих громадах Вараського та Сарненського районів. Однак місцева влада може, за бажанням батьків, довозити учнів до навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.

На Сумщині, у 25-кілометровій зоні від кордону з Росією, школи працюватимуть виключно онлайн. За словами голови ОВА, РФ обстрілює область майже щодня, але "глибина" цих обстрілів не перевищує 15 км. З 1 вересня більшість школ Сумщини працюватиме за змішаною формою навчання.

Раніше повідомлялось, що 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі.