Прикордонники не впустили в Україну єпископа УПЦ МП Юрія Харона
Про це повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.
Він зазначив, що сьогодні, 13 лютого, близько 18.00, в аеропорту Бориспіль, під час оформлення пасажирів рейсу, які прибули з Франкфурта, виявлено громадянина України Юрія Харона.
"Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного із правоохоронних органів та вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у даної особи є громадянство кількох країн", - розповів речник.
"Крім цього, в ході подальшої співбесіди виявилося, що даний громадянин займається Антиукраїнською пропагандою та є активним адептом "РУСКОГО МИРА", - додав Слободян.
Після цього з Хароном почали працювати правоохоронні органи. За результатами роботи буде прийнято рішення щодо подальших правових дій.
Водночас сам священик УПЦ МП заявляє, що його не впустили нібито через скасоване громадянство.
"Я перебуваю в аеропорті "Бориспіль" на паспортному контролі, де мене не впустили, мотивуючи тим, що громадянство скасовано, недійсне, хоча 15 днів назад я вилітав і ніяких проблем не було, ніяких рішень судів не було, ні рішення президента не було, просто мотивуючи, тим, що мій паспорт нібито був загублений, але заяв я не давав. Релігійний політичний тиск і свавілля, яке сьогодні відбувається в Україні", - стверджує Юрій Харон.
Нагадаємо, що у Православній церкві України заявили, що в Житомирській області на священиків, які перейшли до ПЦУ, чиниться тиск з боку Російської церкви.
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