Митрополит УПЦ МП Віссаріон розсилає повідомлення із погрозами священикам, які перейшли у ПЦУ

Їх закликають покаятися, інакше прийдуть "люди, які допоможуть"

У Православній церкві України заявили, що в Житомирській області на священиків, які перейшли до ПЦУ, чиниться тиск з боку Російської церкви.

"На священиків, які перейшли в Православну церкву України, чиниться тиск ієрархом Російської церкви в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Він розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами і закликами до покаяння", - йдеться у повідомленні на сайті Житомирської єпархії ПЦУ.

В єпархії повідомили, що, крім зазначених дій, митрополит Віссаріон також попереджає, що в громадах, які перейшли від нього, перебуватимуть російські священики і люди, які "можуть допомогти покаятися".

Ба більше, зазначають у ПЦУ, Овруцька єпархія РПЦ проводить агітацію на парафіях, поширюючи листівки провокаційного змісту про покаяння всіх, хто перейшов у ПЦУ.

Так, за словами ієрея Владислава Сеника, який нещодавно перейшов у ПЦУ, смс-повідомлення від митрополита Віссаріона отримали, зокрема, священики з смт Гранітне, сіл Маклаївка і Федорівка.

Житомирська єпархія своєю чергою заявила, що всі переходи парафій і священнослужителів відбуваються згідно з чинним законодавством України та канонами Православної церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, які суперечать основам Христової віри.

"Звертаємося до відповідних органів не допустити різних провокацій, а винних осіб за ці дії притягнути до відповідальності", - зазначили в повідомленні ПЦУ.

Нагадаємо, що більше 200 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.