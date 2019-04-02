Представник президента у парламенті Ірина Луценко прогнозує, що до кінця року до ПЦУ перейдуть тисячі громад

Близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.

Про це заявила представник президента у парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради 4 лютого, передає "112 Україна".

"На сьогодні за півтора місяця до Української православної церкви перейшли близько 204 парафій. До кінця цього року статистика і бажання громад показує, що перейдуть тисячі парафіян тисячі громад", - сказала Ірина Луценко.