Близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України
Про це заявила представник президента у парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради 4 лютого, передає "112 Україна".
"На сьогодні за півтора місяця до Української православної церкви перейшли близько 204 парафій. До кінця цього року статистика і бажання громад показує, що перейдуть тисячі парафіян тисячі громад", - сказала Ірина Луценко.
Нагадаємо, після інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).
Додамо, що понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України.
Як відомо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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