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Близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України

Представник президента у парламенті Ірина Луценко прогнозує, що до кінця року до ПЦУ перейдуть тисячі громад
Близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.
Близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України Фото: ua.igotoworld.com

Про це заявила представник президента у парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради 4 лютого, передає "112 Україна".

"На сьогодні за півтора місяця до Української православної церкви перейшли близько 204 парафій. До кінця цього року статистика і бажання громад показує, що перейдуть тисячі парафіян тисячі громад", - сказала Ірина Луценко.

Нагадаємо, після інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Додамо, що понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України.

Як відомо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

 

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04 02 2019 15:56
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