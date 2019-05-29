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Прикордонники виявили нелегалів, які замість Франції потрапили в Україну

З’ясувалось, що у вантажівці їхали громадяни Бангладешу
На Закарпатті прикордонники виявили двох нелегальних мігрантів, які замість Франції випадково приїхали у вантажівці в Україну.
Прикордонники виявили нелегалів, які замість Франції потрапили в Україну Фото: radiosvoboda.org

"Сьогодні у пункт пропуску "Дякове" прибув вантажний автомобіль іноземної реєстрації під керуванням громадянина Сербії. Прикордонники під час перевірки помітили пошкоджений тент причепу. Вже при детальній перевірці з’ясувалось , що між вантажем переховується двоє невідомих", - повідомили у службі, повідомляє "Європейська правда".

З’ясувалось, що у вантажівці їхали громадяни Бангладешу. За словами ДПС, вони були "здивовані та розгублені", адже із території Сербії намагались потрапити у Францію.

Зараз триває з’ясування усіх обставин правопорушення. Після притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону іноземців буде передано румунським правоохоронцям згідно з угодою про реадмісію.

Нагадаємо, що нелегали з Тунісу переплутали французький і білоруський Брест. Порушники представилися громадянами Сирії. Інших відомостей вони не надали, посилаючись на мовний бар'єр.

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29 05 2019 16:34
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