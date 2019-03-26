Прикордонники затримали бойовика "Рускої православної армії" на прізвисько "Домовой", - ВІДЕО
"У понеділок, 25 березня, з тимчасово окупованої території АР Крим до контрольного пункту «Чонгар» прибув громадянин України, уродженець Кіровоградської області, який проживав у Криму. Встановлено, що цей громадянин 2014 року брав участь у незаконних збройних формуваннях на території самопроголошеної "Донецької народної республіки", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
До 2014 року, за словами затриманого, він проживав із сім'єю в Росії. Під час перетину в той час закритого пункту пропуску "Успенка" в Донецькій області його завербували представники російських спецслужб для участі у військових діях на боці бойовиків.
"Після розподілу чоловік потрапив у батальйон "Рускої православної армії", де йому дали позивний "Домовой". Під час перебування на непідконтрольній території він неодноразово зустрічався з військовослужбовцями спеціальних підрозділів РФ, виконуючи різні диверсії проти підрозділів Збройних Сил України. На цей момент затриманого передали поліції", - повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.
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