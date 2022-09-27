Прикордонний контроль зі Словаччиною запроваджують у Чехії для запобігання нелегальній міграції

Уряд Чехії запровадив тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною, щоб запобігти проникненню в країну нелегальних мігрантів.

Чеський кордон перетинає все більша кількість нелегальних мігрантів, більшість з яких - сирійці, які прибувають до ЄС з Туреччини.

"Ми переживаємо безпрецедентну ситуацію з точки зору нелегальної міграції. З початку 2022 року поліція затримала загалом 11 000 нелегальних мігрантів на території Чехії", - повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Поряд з нелегальною міграцією існує організована злочинність, наприклад, контрабанда, яка також останнім часом зросла.

Для вирішення цієї проблеми МВС хоче запропонувати більш суворе покарання для тих, хто активно займається контрабандою.

"Ми вичерпали всі стандартні варіанти", - сказав Ракушан, пояснюючи, чому країна вирішила запровадити прикордонний контроль зі Словаччиною, своїм найближчим союзником.

Більшість мігрантів потрапляють на територію Чехії лише для того, щоб дістатися до сусідньої Німеччини. "Ця ситуація викликала нервозність навіть на німецькому боці кордону", - пояснив Ракушан.

З четверга (29 вересня) чеська поліція розпочинає десятиденний прикордонний контроль відповідно до Шенгенського кодексу. Протягом цього періоду будуть розглянуті подальші заходи, включаючи продовження контролю у разі необхідності.

Уряд Чехії поінформував про це сусідні країни та єврокомісара з питань внутрішніх справ Ілву Йоханссон.

Уряд також хоче обговорити це питання зі своїми партнерами по Вишеградській четвірці - Словаччиною, Польщею, Угорщиною, а також з Австрією, повідомив міністр внутрішніх справ. За інформацією міністра, Австрія також стикається з напливом нелегальної міграції.

"Ми, як країна, що головує в Раді ЄС, закликаємо Європейську комісію провести переговори з усіма відповідними партнерами, в тому числі з тими, що не є членами ЄС", - додав Ракушан, зазначивши, що його мета - тримати міграцію під контролем.