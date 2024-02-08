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Принц Вільям уперше висловився про хворобу батька

08 лютого 2024, 16:27
Принц Вільям уперше висловився про хворобу батька
Фото: Укрінформ
Він також подякував за підтримку його дружини Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію на черевній порожнині.

Принц Уельський Вільям уперше висловився про хворобу батька короля Чарльза III після новини про те, що в нього виявили рак.

Про це пише The Independent.

Вільям повернувся до своїх обов’язків і відвідав лондонську благодійну гала-вечерю Air Ambulance Charity, під час якої висловив свою вдячність за добрі побажання, які отримала його сім'я. Він також подякував за підтримку його дружини Кейт Міддлтон, яка перенесла операцію на черевній порожнині.

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб сказати спасибі за добрі слова підтримки Кетрін і мого батька, особливо останніми днями. Це дуже багато значить для всіх нас", — заявив принц Уельський.

Благодійна вечеря стала одним з перших публічних заходів Вільяма відтоді, як він зробив невелику перерву в королівських обов’язках, щоб подбати про дітей — 10-річного принца Джорджа, 8-річну принцесу Шарлотту і 5-річного принца Луї - на тлі одужання принцеси Уельської.

Король Чарльз також порушив публічне мовчання в середу ввечері, 7 лютого, і зробив заяву з нагоди 50-річчя незалежності колишньої британської колонії Гренади. Король вибачився за те, що не зміг відвідати карибський острів і що не може скуштувати національну страву — Oil Down.

війна в Україніросія окупантиЧарльз IIIПринц Вільям

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