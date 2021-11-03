Принц Вільям запевняє, що британській королівській сім’ї чужий расизм

Син британського наслідного принца Чарльза - принц Вільям - у відповідь на скандальне інтерв'ю свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл заявив телеканалу Sky News, що королівська сім'я - не расистська.

"Ми зовсім не расистська сім'я", - сказав він і додав, що з братом поки що не говорив, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше герцог Сассекський і Меган Маркл розповіли в інтерв'ю Опрі Вінфрі, чому вони покинули Велику Британію та як страждали там від расизму. Маркл заявила, що королівська сім'я не хотіла, щоб її син Арчі отримав титул принца. Крім того, британських монархів непокоїло питання, якого кольору буде його шкіра.

Гаррі додав, що розмова про тон шкіри його сина була "дивною" і він був шокований, але деталі розкривати відмовився.

Крім того, Маркл розповіла, що під час життя з королівською сім'єю вона мала суїцидальні думки. Вона хотіла звернутися по допомогу, але їй сказали, що це згубно позначилося б на образі королівської сім'ї.

Букінгемський палац після інтерв'ю заявив, що расове питання, порушене в інтерв'ю, викликає занепокоєння.

"Усій сім'ї було сумно дізнатися, наскільки важко було Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, зокрема расове, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають дуже серйозно, і сім'я розгляне їх особисто", - наводить телеканал заяву палацу.

Нагадаємо, що у Букінгемському палаці дуже серйозно сприймають заяви, які пролунали в інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, але розглядатимуть їх у приватному режимі.