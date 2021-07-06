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Принца Гаррі й Меган Маркл "понизили" на сайті королівської родини

Меган Маркл і принц Гаррі були понижені на офіційному сайті королівської родини, відколи вони склали свої повноваження та переїхали до США
На офіційному сайті королівської родини Великої Британії Меган Маркл і принц Гаррі опустилися в переліку членів нижче принца Едварда, Софі Уессекської та принца Ендрю.
Принца Гаррі й Меган Маркл "понизили" на сайті королівської родини Фото: РБК-Україна
"Меган Маркл і принц Гаррі були понижені на офіційному сайті королівської родини, відколи вони склали свої повноваження та переїхали до США", - повідомляє видання Daily Mail.
 
Герцог і герцогиня Сассекські тепер перелічені нижче синів Єлизавети II та принца Філіпа: середнього сина, принца Ендрю та молодшого, принца Едварда. А також нижче Софі Уессекської, дружини принца Едварда.
 
Видання зауважує, що в Букінгемському палаці ці зміни коментувати відмовилися.
 
Як повідомлялося, 4 червня у принца Гаррі й Меган Маркл народилася донька. Вони вже мають дворічного сина Арчі.
 
Подружжя не може користуватися титулами, оскільки у січні минулого року Гаррі й Меган вирішили відійти від виконання офіційних обов’язків членів королівської родини.
 
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07 06 2021 11:54
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