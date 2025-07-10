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Припинення вогню в Україні можливе зараз – Келлог

10 липня 2025, 09:43
Припинення вогню в Україні можливе зараз – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
Він також повідомив про безпрецедентну атаку росії на Україну, застосувавши 740 дронів та ракет.

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог під час виступу на міжнародній конференції у Римі, присвяченій майбутньому України заявив, що припинення вогню можливе вже зараз. 

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Необхідно негайно зупинити загибель мирних людей", - йдеться в пості. 

Він додав, що США продовжують допомагати Україні захищати своїх громадян і запобігати втратам серед цивільного населення.

Також Келлог повідомив про безпрецедентну атаку, на яку звернув увагу Вашингтон.

"За одну ніч російський диктатор завдав по Україні понад 740 ударів дронами та ракетами - рекордна кількість за весь час повномасштабного вторгнення", - написав він. 

Вчора президент України зустрічається з Келлогом у Римі.

 

війнаКіт Келлог

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