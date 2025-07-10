Припинення вогню в Україні можливе зараз – Келлог

Він також повідомив про безпрецедентну атаку росії на Україну, застосувавши 740 дронів та ракет.

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог під час виступу на міжнародній конференції у Римі, присвяченій майбутньому України заявив, що припинення вогню можливе вже зараз.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Необхідно негайно зупинити загибель мирних людей", - йдеться в пості.

Він додав, що США продовжують допомагати Україні захищати своїх громадян і запобігати втратам серед цивільного населення.

Також Келлог повідомив про безпрецедентну атаку, на яку звернув увагу Вашингтон.

"За одну ніч російський диктатор завдав по Україні понад 740 ударів дронами та ракетами - рекордна кількість за весь час повномасштабного вторгнення", - написав він.

Вчора президент України зустрічається з Келлогом у Римі.