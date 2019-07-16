Пристайко: Дата візиту Зеленського до США залежить від графіків президентів
"Ми плануємо візит (до США), в якому безумовно основну роль виконує наше посольство у США. На сьогоднішній момент Валерій Чалий є послом України і займається безпосередньо своєю роботою, з моменту його відкликання цим буде займатись так званий тимчасово повірений у справах України в США, зазвичай, це один зі старших дипломатів посольства, який буде визначений пізніше", - повідомив Пристайко, інформує "Громадське".
Водночас, за його словами, наразі підбирають нового керівника української дипломатичної місії в США.
Нагадаємо, що перші кроки Президента Володимира Зеленського дають надію, що він продемонструє свою широку незалежність від олігархів та продовжить втілення складних реформ, у тому числі судової системи та ВПК України.
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