У США сподіваються, що Зеленський продемонструє незалежність від олігархів

"Перші призначення нового Президента дають надію на те, що реформи, яких прагне (український) народ, можуть бути реалізовані"

Перші кроки Президента Володимира Зеленського дають надію, що він продемонструє свою широку незалежність від олігархів та продовжить втілення складних реформ, у тому числі судової системи та ВПК України.

Таке переконання висловили ексдиректор ЦРУ й командувач Центрального командування США Девід Петреус та колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє The Hill.

"Перші призначення нового Президента дають надію на те, що реформи, яких прагне (український) народ, можуть бути реалізовані. Безумовно, існують занепокоєння з приводу призначення голови офісу президента, який працював у одного з найвідоміших олігархів країни, але Президент Володимир Зеленський матиме широкі можливості продемонструвати свою незалежність", - зазначається в публікації.

При цьому підкреслюється, що заплановані на 21 липня парламентські вибори, очевидно, посилять владу президента, наділивши його більшістю в парламенті, необхідної для прийняття законів без зайвої допомоги.

Інший великий виклик для Зеленського полягає у відсутності у нього політичного досвіду та спроб Росії зіграти на цьому. "Це те, чому екс-полковник КДБ Володимир Путін вчився використовувати", - наголосили Гербст і Петреус.

Натомість, Зеленський вже продемонстрував кмітливість, йдеться в публікації. "Будучи щойно обраним Президентом, він спритно відреагував на першу провокацію Путіна щодо видачі російських паспортів українським громадянам на підконтрольній Кремлю території Донбасу на сході України", - зауважили експерти.

Крім того, вони зазначили, що Зеленський під час перших закордонних поїздок до Брюсселя, Парижа й Берліна підтвердив свою зацікавленість у розширенні співпраці України з ЄС і НАТО.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.