У США сподіваються, що Зеленський продемонструє незалежність від олігархів
Таке переконання висловили ексдиректор ЦРУ й командувач Центрального командування США Девід Петреус та колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє The Hill.
"Перші призначення нового Президента дають надію на те, що реформи, яких прагне (український) народ, можуть бути реалізовані. Безумовно, існують занепокоєння з приводу призначення голови офісу президента, який працював у одного з найвідоміших олігархів країни, але Президент Володимир Зеленський матиме широкі можливості продемонструвати свою незалежність", - зазначається в публікації.
При цьому підкреслюється, що заплановані на 21 липня парламентські вибори, очевидно, посилять владу президента, наділивши його більшістю в парламенті, необхідної для прийняття законів без зайвої допомоги.
Інший великий виклик для Зеленського полягає у відсутності у нього політичного досвіду та спроб Росії зіграти на цьому. "Це те, чому екс-полковник КДБ Володимир Путін вчився використовувати", - наголосили Гербст і Петреус.
Натомість, Зеленський вже продемонстрував кмітливість, йдеться в публікації. "Будучи щойно обраним Президентом, він спритно відреагував на першу провокацію Путіна щодо видачі російських паспортів українським громадянам на підконтрольній Кремлю території Донбасу на сході України", - зауважили експерти.
Крім того, вони зазначили, що Зеленський під час перших закордонних поїздок до Брюсселя, Парижа й Берліна підтвердив свою зацікавленість у розширенні співпраці України з ЄС і НАТО.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський закликає Президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона провести зустріч в Білорусі.
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