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Пристайко обговорив із послом Китаю питання торговельно-економічного співробітництва

"11 листопада 2019 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прийняв посла КНР в Україні Ду Вея"
"Значну увагу також було приділено створенню необхідних умов для збільшення взаємних подорожей громадян обох держав і подальшому розвитку культурно-гуманітарних зв'язків", - додали в МЗС.
Пристайко обговорив із послом Китаю питання торговельно-економічного співробітництва Фото: з вільних джерел

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та посол Китайської Народної Республіки (КНР) в Україні Ду Вей обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва між країнами, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"11 листопада 2019 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прийняв посла КНР в Україні Ду Вея. Під час зустрічі сторони зосередилися на обговоренні актуальних питань двостороннього порядку денного. Міністр наголосив на незмінності курсу на розвиток дружніх відносин і взаємовигідного співробітництва з КНР", - зазначено в повідомленні.

Так, сторони наголосили на необхідності відновлення динаміки політичного діалогу між двома державами як основи для інтенсифікації практичної взаємодії, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

У свою чергу Пристайко висловив сподівання, що активна й ефективна робота спільних двосторонніх механізмів стане потужним інструментом диверсифікації та нарощування обсягів двостороннього товарообігу.

"Значну увагу також було приділено створенню необхідних умов для збільшення взаємних подорожей громадян обох держав і подальшому розвитку культурно-гуманітарних зв'язків", - додали в МЗС.

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12 11 2019 11:31
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