Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Бразилії Жаїром Болсонару можливість перезапуску проєкту космічної співпраці.

Україна та Бразилія можуть відновити космічну співпрацю про це йшлося під час двосторонньої зустрічі президентів у Японії, де Зеленський перебуває з офіційним візитом, передає прес-служба Офісу президента, зазначає "Громадське".

"Бразилія - наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських - у Бразилії", - повідомив Зеленський.

Зазначається, що сторони також обговорили співпрацю у космічній галузі. Зеленський запропонував перезапустити спільний україно-бразильський проєкт з використання космодрому "Алкантара".

У 2003 році Україна та Бразилія підписали угоду про співпрацю, в межах якої українські ракети-носії «Циклон-4» використовувалися на бразильському космодромі "Алкантара". У 2015 році це договір Бразилія розірвала в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що дві жінки - американські астронавти Крістіна Кук і Джессіка Мейр - уперше в історії вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС).