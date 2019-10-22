Україна та Бразилія можуть відновити космічну співпрацю
Україна та Бразилія можуть відновити космічну співпрацю про це йшлося під час двосторонньої зустрічі президентів у Японії, де Зеленський перебуває з офіційним візитом, передає прес-служба Офісу президента, зазначає "Громадське".
"Бразилія - наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських - у Бразилії", - повідомив Зеленський.
Зазначається, що сторони також обговорили співпрацю у космічній галузі. Зеленський запропонував перезапустити спільний україно-бразильський проєкт з використання космодрому "Алкантара".
У 2003 році Україна та Бразилія підписали угоду про співпрацю, в межах якої українські ракети-носії «Циклон-4» використовувалися на бразильському космодромі "Алкантара". У 2015 році це договір Бразилія розірвала в односторонньому порядку.
Нагадаємо, що дві жінки - американські астронавти Крістіна Кук і Джессіка Мейр - уперше в історії вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС).
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