Пристайко розповів, як 5 країн контролюватимуть розслідування катастрофи МАУ

Він додав, що місії 5 країн в ООН вже увійшли в контакт і готують пропозиції на міжнародному рівні, яким чином "ми будемо тиснути на Іран і вимагати відповідальності за те, що відбулося"

"Ми домовилися створити формальну групу, яка буде допомагати нашим органам з розслідування. Наш генеральний прокурор надіслав листи всім своїм колегам, які залучені… для участі в роботі групи спеціального розслідування", - розповів Пристайко.

Глави МЗС 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі МАУ, домовились про створення формальної групи, яка буде стежити за належним розслідуванням збиття українського літака в Ірані.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у п'ятницю з трибуни Верховної Ради в рамках години запитань до уряду заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

Пристайко доповідав депутатам після повернення із зустрічі міністрів закордонних справ України, Канади, Британії, Швеції та Афганістану, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі українського лайнера. Зустріч відбулась напередодні в Лондоні.

"Ми домовилися створити формальну групу, яка буде допомагати нашим органам з розслідування. Наш генеральний прокурор надіслав листи всім своїм колегам, які залучені… для участі в роботі групи спеціального розслідування", - розповів Пристайко.

Він підкреслив, що міністерська група домовилась спостерігати за роботою всіх органів, які ведуть розслідування.

"На превеликий жаль, за аналогією з MH17, ми знаємо, що ця робота може іти роками. Саме для того, щоб не втратити контроль за роботою всіх груп і органів, наша група міністерського рівня буде час від часу зустрічатися і аналізувати роботу, спрямовувати її у політично потрібне нам русло", - пояснив Пристайко.

Глава МЗС повідомив, що на зустрічі в Лондоні був присутній глава МЗС Нідерландів, який розповів про хід розслідування катастрофи MH17 та небезпеки, які лежать за ним.

"Механізм, який був залучений між Австралією і Нідерландами (в рамках розслідування MH17 – ЄП.), довів свою ефективність. Ми зараз будемо використовувати напрацьовану практику, яка є", - сказав Пристайко.

Він додав, що місії 5 країн в ООН вже увійшли в контакт і готують пропозиції на міжнародному рівні, яким чином "ми будемо тиснути на Іран і вимагати відповідальності за те, що відбулося".

Нагадаємо, що голови МЗС 5 країн зустрінуться у Лондоні щодо катастрофи літака МАУ.