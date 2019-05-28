Вселенський патріарх: Втручання МП у релігійні справи завдає шкоди інтересам української нації
“...Не забувайте про останні соціально-політичні зміни, які створили нові умови. Окрім незалежності країни та створення нової держави Україна у 1991 році, після анексії Криму в 2014 році умови для російської присутності в Україні стали ще складнішими. Шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату (в Україні – ред.) небажаною і такою, що завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу. З цієї причини цілком зрозуміло, чому велика частина українського народу бажає церковного звільнення від церкви, яка допомагає або навіть служить інтересам держави, яка перебуває в конфлікті з Україною”, - наголосив патріарх Варфоломій, йдеться в "Укрінформ".
“Автокефалія, надана Українській церкві Вселенським патріархатом, дає можливість на внутрішнє самоврядування, яке завжди підтримує розвиток місцевої церкви”, - Ворфоломій.
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