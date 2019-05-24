CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочесний патріарх Філарет вважає, що предстоятеля ПЦУ Епіфанія оточили "промосковські сили".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, – Філарет
"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно"
Фото: Shutterstock
"Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, які сюди приїхали, щоб розвалити нашу церкву", - сказав Філарет після засідання синоду ПЦУ, інформує "Українська правда".
На запитання, хто представляє ці сили, Філарет відмовився відповідати.
"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно", - сказав патріарх.
Додамо, на вулиці Володимирській під стінами Софії Київської, де проходить синод Православної церкви України проходить мітинг на підтримку Філарета.
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24 05 2019 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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