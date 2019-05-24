Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, – Філарет

"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно"

Почесний патріарх Філарет вважає, що предстоятеля ПЦУ Епіфанія оточили "промосковські сили".

"Нашого предстоятеля оточили промосковські сили, які сюди приїхали, щоб розвалити нашу церкву", - сказав Філарет після засідання синоду ПЦУ, інформує "Українська правда".

На запитання, хто представляє ці сили, Філарет відмовився відповідати.

"Не скажу. Але якщо буде треба, то я назву всіх поіменно", - сказав патріарх.

Додамо, на вулиці Володимирській під стінами Софії Київської, де проходить синод Православної церкви України проходить мітинг на підтримку Філарета.