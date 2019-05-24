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Під стінами Софії сотня людей скандує "Філарет – наш патріарх"

Священний синод Православної церкви України 24 травня має обговорити зокрема конфлікт у церкві
На вулиці Володимирській під стінами Софії Київської, де проходить синод Православної церкви України проходить мітинг на підтримку Філарета.
Під стінами Софії сотня людей скандує "Філарет – наш патріарх" Фото: Роман Романюк/УП

Засідання синоду розпочалося. Очікується, що воно триватиме 3-4 години. Біля Будинку митрополита чекають журналісти, а члени синоду засідають всередині, повідомляє "Українська правда".

Біля проїзної брами під муром Софії перебувають до сотні осіб: всі люди – старшого віку.

Мітингувальники скандують "Філарет - наш патріарх".


Фото: Роман Романюк/УП

Серед плакатів є зокрема такі: "Методи НКВД в управлінні ПЦУ", "Одеса з Патріархом". "Філарет – наш Патріарх", "Епіфаній, не руйнуй церкву".

Нагадаємо, почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

 
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24 05 2019 11:54
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