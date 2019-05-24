CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вулиці Володимирській під стінами Софії Київської, де проходить синод Православної церкви України проходить мітинг на підтримку Філарета.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під стінами Софії сотня людей скандує "Філарет – наш патріарх"
Священний синод Православної церкви України 24 травня має обговорити зокрема конфлікт у церкві
Фото: Роман Романюк/УП
Засідання синоду розпочалося. Очікується, що воно триватиме 3-4 години. Біля Будинку митрополита чекають журналісти, а члени синоду засідають всередині, повідомляє "Українська правда".
Біля проїзної брами під муром Софії перебувають до сотні осіб: всі люди – старшого віку.
Мітингувальники скандують "Філарет - наш патріарх".
Фото: Роман Романюк/УП
Серед плакатів є зокрема такі: "Методи НКВД в управлінні ПЦУ", "Одеса з Патріархом". "Філарет – наш Патріарх", "Епіфаній, не руйнуй церкву".
Нагадаємо, почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.
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24 05 2019 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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