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Епіфаній скликає Священний синод ПЦУ на 24 травня

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 24 травня скликає Священний синод Православної церкви України
Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської, після його завершення Епіфаній поспілкується з журналістами.
Епіфаній скликає Священний синод ПЦУ на 24 травня Фото: cerkva.info

"У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного синоду Української православної церкви", - інформують на сторінці ПЦУ у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

Які саме питання мають розглянути на Синоді, не уточнюється.

Нагадаємо, що раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

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23 05 2019 15:14
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