CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської, після його завершення Епіфаній поспілкується з журналістами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Епіфаній скликає Священний синод ПЦУ на 24 травня
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на 24 травня скликає Священний синод Православної церкви України
Фото: cerkva.info
"У п’ятницю, 24 травня, під головуванням Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться засідання Священного синоду Української православної церкви", - інформують на сторінці ПЦУ у Facebook, йдеться в "Укрінформ".
Які саме питання мають розглянути на Синоді, не уточнюється.
Нагадаємо, що раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.
В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.
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23 05 2019 15:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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