Притула закликав Зеленського публічно підтримати координатора захисників Протасового Яру

Телеведучий і волонтер Сергій Притула публічно звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом підтримати активіста Романа Ратушного, який є координатором протестної ініціативи на захист Протасового Яру в Києві.

У зверненні, опублікованому в фейсбуці, Притула повідомив, що Роман Ратушний вже протягом майже двох місяців ховається від переслідувань і цілодобово перебуває під охороною небайдужих громадян, які забезпечують його фізичну безпеку, передає LB.ua.

"Коли розбиті голови, щелепи і струс мозку стали для противників забудови повсякденним явищем (всього було зафіксовано 17 епізодів побиття "тітушнею" представників громади), на допомогу Роману, якого місцеві обрали координатором протестної ініціативи, підтяглися хлопці, для яких, після російських танків, "тітушки» не здавалися чимось дуже страшним. Коли забудовники зрозуміли, що силою продавити питання буде складно, а сама проблема вийшла в публічну площину, на Рому почали виходити учасники переговорів", - повідомив Притула.

За його словами, спочатку Ратушному пропонували 50 тис. доларів США, "щоб він просто зник з горизонту і не заважав".

"Коли Рома пояснив, що він в процесі не заради грошей, а просто тому, що не можна просто так взяти і нагнути киян, тактика змінилася. Спочатку це були «м'які погрози». Потім прямі. Цілодобове спостереження, машини з «мордоворотами» під його будинком і будинком брата", - написав Притула.

Після зустрічі активіста з президентом Зеленським, який пообіцяв, що все буде добре і Ратушному нема чого боятися, нічого не змінилося. "Тітушки" просто поміняли номери на машинах, на яких здійснювали стеження.

"Можливо, це такий збіг обставин. А можливо тому, що один з учасників переговорів від забудовника зараз працевлаштований в Офісі президента. А батько ще одного співробітника Офісу працює в структурах Корбана. Я не знаю.

Знаю тільки те, що в силах Володимира Олександровича припинити цькування Романа Ратушного. Простою підтримкою в публічній площині. Геополітика - це важливо. Але життя одного конкретно взятого українця - не менше! І коли президент публічно підтримає Романа - це буде його гарантією безпеки. Тому що в такому випадку атака на Романа буде вже атакою і на президента", - зазначив шоумен.

"Я знаю, що Володимир Зеленський прочитає це повідомлення. Я дуже прошу його втрутитися в ситуацію і зробити все, щоб Роман зустрів Новий Рік, не ховаючись по людях, а вдома з мамою. Може, навіть щоб «квартал» подивився. Це займе якихось 30 секунд під час традиційного звернення до українців з бігової доріжки або з "Тесли". На акціях пам'яті Каті Гандзюк активісти розгортають банер «Мовчання вбиває». Для Романа Ратушного, в його 22 роки, це може перестати бути метафорою", - заявив Сергій Притула.

На його думку, для вирішення питання забудови Протасового Яру може вистачити одного комунікатора від президентського офісу, оскільки громада і КМДА не справляються. "Тільки якщо можна, не когось з двох вище згаданих", - додав Притула.

Як повідомлялося, 22 листопада учасники акції на захист Протасового Яру принесли під офіс президента дрова. Лідер протесту заявив, що йому загрожує людина з команди Зеленського. Під час акції з Офісу Президента до активістів ніхто не вийшов.

Нагадаємо, що у міністерстві економіки вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру і вимагає швидких дій з боку держави.