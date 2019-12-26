Мінекономіки має намір боротися з падінням промисловості та будівництва

У Міністерстві економіки вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру і вимагає швидких дій з боку держави.

Він повідомив про створення штабу для протидії падінню промисловості, передає LB.ua.

"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю щодо першочергових кроків, стратегією і планом дій щодо захисту і розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, до якого увійдуть представники промисловості, УЗ і портів", - зазначив Милованов.

За його словами, зараз в уряді розробили 13 напрямків роботи з протидії падінню промислового виробництва. Їх планують оприлюднити найближчим часом.

Глава Мінекономіки підкреслив, що падіння промисловості в Україні спостерігається вже 6 місяців поспіль. І якщо раніше його пояснювали окремими факторами, то зараз в уряді зазначили, що це падіння охопило вже майже усі види промисловості.

"Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту у поєднанні з негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - додав Милованов.

Згідно зі статистикою, яку навів у приклад міністр, у листопаді 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7,5%, у жовтні - на 5%, у вересні - на 1,1%.

Більш того, в уряді мають намір підвищити зростання будівництва інженерних і житлових споруд.

Нагадаємо, що Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за те, щоб малий бізнес та самозайняті особи не реєструвалися у податковій, а просто декларували свої доходи.