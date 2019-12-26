Мінекономіки має намір боротися з падінням промисловості та будівництва
Він повідомив про створення штабу для протидії падінню промисловості, передає LB.ua.
"Мінекономіки працює над підписанням меморандуму з галуззю щодо першочергових кроків, стратегією і планом дій щодо захисту і розвитку промисловості; також починає працювати штаб з поточної ситуації з інфраструктурою, до якого увійдуть представники промисловості, УЗ і портів", - зазначив Милованов.
За його словами, зараз в уряді розробили 13 напрямків роботи з протидії падінню промислового виробництва. Їх планують оприлюднити найближчим часом.
Глава Мінекономіки підкреслив, що падіння промисловості в Україні спостерігається вже 6 місяців поспіль. І якщо раніше його пояснювали окремими факторами, то зараз в уряді зазначили, що це падіння охопило вже майже усі види промисловості.
"Це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту у поєднанні з негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників", - додав Милованов.
Згідно зі статистикою, яку навів у приклад міністр, у листопаді 2019 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 7,5%, у жовтні - на 5%, у вересні - на 1,1%.
Більш того, в уряді мають намір підвищити зростання будівництва інженерних і житлових споруд.
Нагадаємо, що Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за те, щоб малий бізнес та самозайняті особи не реєструвалися у податковій, а просто декларували свої доходи.
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