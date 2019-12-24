Мінекономіки виступило за скасування реєстрації підприємців

Через високу ставку ЄСВ, багато роботодавців оформлюють свої відносини з працівниками як з ФОПами. Тоді всі податкові зобов'язання падають на працівників (5% від доходу та 22% ЄСВ з мінімальної зарплати), а сам такий роботодавець не має жодних зобов'язань перед бюджетом

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступив за те, щоб малий бізнес та самозайняті особи не реєструвалися у податковій, а просто декларували свої доходи.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю «РБК-Україна», передає "Громадське".

«У мене є своя позиція (щодо ФОПів та самозайнятих осіб — ред.), що ми повинні це максимально спростити. Три принципи. По-перше, ми мінімально чіпляємо тих людей, які намагаються собі просто до якоїсь суми заробити — самозайнятих. Я не розумію навіщо їм взагалі реєструватися, я би хотів, щоб вони просто декларували, скільки вони заробили», — повідомив Милованов.

Водночас Милованов виступив за те, аби великий бізнес не використовував спрощену систему оподаткування, аби приховувати розмір своїх реальних прибутків, а податкова система не створювала бізнесу стимулів для того, аби працювати у тіні.

Також Милованов виступив за зниження податкового навантаження на зарплати.

«Завдання міністерства економіки проста, насправді, — робочі місця та високі зарплати. Для того, щоб були високі зарплати, потрібно на них знижувати податки», — додав міністр розвитку економіки.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон, яким уповноважила Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснювати політику у сфері зайнятості населення.