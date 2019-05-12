Рада уповноважила Мінекономіки займатися питаннями зайнятості населення

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України - державний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України

Верховна Рада України ухвалила закон, яким уповноважила Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства здійснювати політику у сфері зайнятості населення.

За відповідний законопроєкт №2168 проголосувало 264 депутати, передає "Громадське".

Зазначається, що необхідність ухвалення цього законопроєкту виникла після формування нового уряду, коли сферу зайнятості вирішили віддати під підпорядкування Мінекономіки, а не Мінсоцполітики.

«У зв’язку з затвердженням нового складу уряду передбачається перерозподіл повноважень Кабінету міністрів щодо вирішення питань державного управління у сфері праці та зайнятості населення», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Напередодні у Мінекономіки спростували інформацію про те, що в уряді хочуть запровадити 12-годинний робочий день для українців та скоротити кількість днів лікарняної відпустки.

Також міністр економічного розвитку Тимофій Милованов зазначив, що запропоновані урядом зміни мають узаконити в Україні дистанційну форму працевлаштування та роботу з гнучким графіком.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заклало в макроекономічному прогнозі зростання середньої заробітної плати у 2020 році на 17%, до 12497 гривень, а у 2022 році на 50%, до 16047 гривень.