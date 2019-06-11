Мінекономіки обіцяє українцям середню зарплату шістнадцять тисяч гривень через три роки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заклало в макроекономічному прогнозі зростання середньої заробітної плати у 2020 році на 17%, до 12497 гривень, а у 2022 році на 50%, до 16047 гривень.

Про це повідомив у фейсбуці голова відомства Тимофій Милованов.

"Статистика дня. У макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки: 12497 гривень у 2020 році, 14187 гривень у 2021 році, 16047 гривень у 2022 році", - написав він.

Милованов зазначив, що середня зарплата у вересні 2019 року в Україні становила 10687 гривень.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України погодив зміни до бюджету на 2019 рік, яким пропонує вділити 1 мільярд гривень додатково на фінансування виплати зарплат шахтарям. Ці зміни ще має затвердити Верховна Рада.