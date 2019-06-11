Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Мінекономіки обіцяє українцям середню зарплату шістнадцять тисяч гривень через три роки

Таку суму закладено в макроекономічному прогнозі
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заклало в макроекономічному прогнозі зростання середньої заробітної плати у 2020 році на 17%, до 12497 гривень, а у 2022 році на 50%, до 16047 гривень.
Мінекономіки обіцяє українцям середню зарплату шістнадцять тисяч гривень через три роки Фото: з вільних джерел

Про це повідомив у фейсбуці голова відомства Тимофій Милованов.

"Статистика дня. У макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки: 12497 гривень у 2020 році, 14187 гривень у 2021 році, 16047 гривень у 2022 році", - написав він.

Милованов зазначив, що середня зарплата у вересні 2019 року в Україні становила 10687 гривень.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України погодив зміни до бюджету на 2019 рік, яким пропонує вділити 1 мільярд гривень додатково на фінансування виплати зарплат шахтарям. Ці зміни ще має затвердити Верховна Рада.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2019 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.