У Польщі зріс попит на працівників зі знанням української

Починаючи з серпня 2022 року фіксують пікове зростання попиту на українськомовних працівників у Польщі: це пов'язують з тим, що на період січень - вересень 2022-го в Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній.

Про це повідомляє міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal.

Так, якщо кілька років тому запити серед роботодавців на працівників зі знанням української у середньому становили 200-250 на рік, то у другій половині 2022-го кількість запитів уже перевищила тисячу. З початком 2023 року динаміка продовжує зростати.

Водночас на період січень – вересень 2022 року у Польщі зареєструвалося понад 10 тисяч українських компаній, йдеться у звіті Польського Економічного інституту.

Загалом у Польщі налічується понад 25 тисяч компаній, у яких принаймні одним із акціонерів є українська, свідчать дані Центрального обліку та інформації про господарську діяльність у Польщі.

За даними відкритих джерел, у Польщі нещодавно відкрили свої відділення: Нова Пошта, Розетка, Haski Managment. Також анонсували відкриття Monobank, ДІЯ.Бізнес, Документ, Український Католицький Університет, Мережа GastroFamily (Білий налив, БПШ, Mushlya), ресторани: Чорноморка, Галя Балувана, П'яна вишня, Gaga. Торгові марки: Три ведмеді, Лімо, Spell Chocolatе, будівельна компанія Євродім/Нова та багато інших.

"З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці в Польщі хочуть працювати з українськими компаніями, щонайменше через можливість опинитися у звичному мовному середовищі. До того ж, це можливість отримати добру посаду і без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні. У той же час, і українські компанії також мають запит працювати з українцями. У нашому агентстві є й приклади співпраці з представниками військово-промислового сектору, які перенесли виробництво до Польщі з метою безпеки. Сподіваємось, що ми стаємо свідками нового тренду", – заявила директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal Ганна Джоболда.

В агентстві також зазначили, що запити українських бізнесів, які переїжджають, мають свою специфіку. Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, український бізнес шукає серед поляків або українців, які добре володіють польською мовою.

Однак якщо робота не потребує зовнішньої комунікації, українські компанії прагнуть наймати українців.

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