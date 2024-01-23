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У Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні

23 січня 2024, 09:09
У Польщі підняли військову авіацію через ракетну атаку по Україні
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

У Польщі активізували авіацію 23 січня у зв’язку з діяльністю дальньої російської авіації, пов’язаної з наміром завдати ударів по території України.

Про це повідомило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

У ранковій заяві вказано, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації росії, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", – наголосили в командуванні.

Нагадаємо, в ніч проти 23 січня росія влаштувала ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів є руйнування та поранені.

авіаціяракетиПольшавійна в Україніросія окупанти

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