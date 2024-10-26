Поляки затримали чотирьох диверсантів, які відправляли посилки з вибухівкою

Відправлення перевозились авіарейсами.

В Польщі прокуратура оголосила про затримання чотирьох осіб, яких звинувачують у міжнародній диверсійній діяльності.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

Члени групи, як стверджується, надсилали пакунки, які самозаймалися під час авіаперевезення.

Крім того, було ідентифіковано ще двох підозрюваних, їх оголосили міжнародний розшук.

"Одночасно проводяться інтенсивні заходи з метою встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності цієї групи, у тому числі у співпраці з правоохоронними органами інших країн Євросоюзу", – заявили в прокурорі Катажина Калув-Яшевська.

Вона додала, що розслідування стосується причетності "до діяльності іноземної спецслужби шляхом здійснення диверсійних актів, що полягають у пошкодженні промислових об'єктів і критичної інфраструктури у вигляді аеропортів, літаків і транспортних засобів" у Польщі та інших країнах Євросоюзу.

Згідно з висновками прокуратури, "діяльність групи полягала в актах диверсій і саботажу, пов'язаних з відправкою через кур'єрські компанії до країн Європейського Союзу і Британії посилок, що містили замасковані вибухові та небезпечні матеріали, які самозаймалися або детонували під час наземного і повітряного транспортування".

Також метою групи було тестування каналу передачі такого типу вантажів, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до США та Канади.

Агентство внутрішньої безпеки заявило, що польські служби відзначають активізацію диверсійної діяльності, спрямованої проти Польщі, країн ЄС і НАТО.

"Вони ініціюються і координуються російськими спецслужбами". – пише агентство безпеки і додає, що прокуратура здійснює нагляд за кількома розслідуваннями диверсійної діяльності, які були доручені ABW і поліції.

В ході розслідувань порядка 20 підозрюваним були висунуті звинувачення.