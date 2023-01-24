В Польщі підготували будинки для біженців з України

Визначено чотири громадські будівлі в Радимно, Кросно, Перемишлі та Медиці

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та партнерська організація CORE, завершили відновлення чотирьох будівель у Підкарпатському воєводстві, які надаватимуть притулок біженцям з України під час зимових умов, йдеться в повідомленні УВКБ ООН.

Визначено чотири громадські будівлі в Радимно, Кросно, Перемишлі та Медиці і проведено роботи з термомодернізації для покращення умов прийому біженців у цих приміщеннях.

Роботи включали встановлення надміцних теплоізоляційних дверей, встановлення та утеплення вікон, встановлення фотоелектричних панелей, внутрішню та зовнішню ізоляцію даху з використанням природних матеріалів, а також обслуговування або заміну обладнання центрального опалення.

В результаті проєкту приміщення не лише мають кращу ізоляцію, але й збільшили свою пропускну спроможність і тепер можуть прийняти до 1 384 осіб.

Для подальшої підтримки біженців з України, які оселилися на Підкарпатті, УВКБ ООН та CORE також розподілили понад 750 зимових курток і зареєстрували понад 2 550 вразливих біженців у програмах грошової допомоги УВКБ ООН.

Нагадаємо, у 2022 році в державах Європейського Союзу майже наполовину зросла кількість клопотань про надання притулку.