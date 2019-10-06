"ПриватБанк" перерахував державі перший транш у 4,5 млрд гривень

"ПриватБанк" має сплатити до бюджету 90% свого прибутку, який він отримав у 2018 році

Націоналізований "ПриватБанк" перерахував до держбюджету перший транш дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку - державі в особі Міністерства фінансів.

10 червня банк перерахував до бюджету 4,5 млрд грн дивідендів. Другий транш у розмірі 7 млрд грн буде перераховано до кінця червня, повідомляє прес-служба банку.

Загалом "ПриватБанк" має сплатити до бюджету 90% свого прибутку, який він отримав у 2018 році - 11,5 млрд грн.

Згідно з річним звітом банку, його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн.

Чисті активи"ПриватБанк" на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов'язання - 246,5 млрд грн, капітал Приватбанку - 31,5 млрд грн.

Нагадаємо, що раніше "ПриватБанк" заявив про рекордний прибуток у 2018 році. Банк забезпечив його за рахунок збільшення комісійних доходів.