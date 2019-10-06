CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціоналізований "ПриватБанк" перерахував до держбюджету перший транш дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку - державі в особі Міністерства фінансів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" перерахував державі перший транш у 4,5 млрд гривень
"ПриватБанк" має сплатити до бюджету 90% свого прибутку, який він отримав у 2018 році
Фото: priozerniy.dp.ua
10 червня банк перерахував до бюджету 4,5 млрд грн дивідендів. Другий транш у розмірі 7 млрд грн буде перераховано до кінця червня, повідомляє прес-служба банку.
Загалом "ПриватБанк" має сплатити до бюджету 90% свого прибутку, який він отримав у 2018 році - 11,5 млрд грн.
Згідно з річним звітом банку, його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн.
Чисті активи"ПриватБанк" на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов'язання - 246,5 млрд грн, капітал Приватбанку - 31,5 млрд грн.
Нагадаємо, що раніше "ПриватБанк" заявив про рекордний прибуток у 2018 році. Банк забезпечив його за рахунок збільшення комісійних доходів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 06 2019 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність